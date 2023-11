83-letni Al Pacino będzie płacił GIGANTYCZNE alimenty 29-latce! Sąd w Los Angeles wydał decyzję

Al Pacino zawsze cieszył się ogromnym powodzeniem u kobiet i mimo upływu lat nic się nie zmieniło. Choć lista jego byłych partnerek jest bardzo długa, 83-letni gwiazdor kina nigdy się nie ożenił. Ma za to czworo dzieci - córkę Julie Marie ze związku z Jan Tarrant, bliźniaki Antona Jamesa i Olivię ze związku z Beverly D’Angelo oraz syna, Romana , którego matką jest niejaka Noor Alfallah.

Dziecko Ala i Noor przyszło na świat na początku czerwca. Zaledwie trzy miesiące później para rozstała się, a kobieta złożyła w sądzie wniosek o uzyskanie pełnej opieki nad synem. Co ciekawe, nie tak dawno Pacino i Alfallah znów byli widziani razem, gdy pod osłoną nocy opuszczali włoską restaurację. Wygląda więc na to, że postanowili do siebie wrócić.