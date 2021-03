83-letnia Jane Fonda przyznaje: "Chciałabym mieć MŁODSZEGO mężczyznę. CHODZI O SKÓRĘ"

MEMORY 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Jane Fonda była, według wielu osób, wielką aktywistką, przeciwniczką wojny USA w Wietnamie (1962-1975). Słynne w owym czasie były jej protesty, również podczas wizyty Fondy w Wietnamie - w 1972 roku. Sexi pin-up Jane, maskotka żołnierzy USA wietnamskiej wojny, była zarazem gorącą zwolenniczką organizacji Black Panther – czarnoskórych radykalistów USA. NIE PRZESZKADZAŁO Jane Fonda, że przy populacji 13% (wtedy) czarnoskórych obywateli USA stanowili oni aż 33% „mięsa armatniego”, wysyłanego do Wietnamu, a w trumnach wracających do USA był ten procent większy! Milczeniem jest, że jej młodszy brat aktor Peter Fonda (najsłynniejsza rola w „Easy Rider”), syn słynnego reżysera Henry’ego Fonda, dzięki nazwisku i politycznym układom (oraz jej samej) uniknął „draft”, czyli wcielenia do wojska i wysłania do Wietnamu. Film Spike’a Lee z 2020 roku „Da 5 Bloods” pokazuje tę zakłamaną rzeczywistość USA okresu lat wojny wietnamskiej. PS.: Nie jestem zwolennikiem ruchu BLM, bowiem bardzo przypomina to Black Panther i Malcolma X. Warto jednak pamiętać o „świętościach” typu Jane Fonda…