86-letni Alain Delon ROZWAŻA EUTANAZJĘ! Poprosił syna o pomoc i już podzielił majątek

Alain Delon uchodzi za jednego z największych gwiazdorów francuskiego kina lat 60. i 70. Choć ma na koncie dziesiątki doskonale przyjętych ról i cieszy się sporą sympatią widzów, to w życiu prywatnym powodziło mu się ostatnio nie najlepiej. Mowa o problemach zdrowotnych, gdyż w sierpniu 2019 roku aktor przeszedł wylew i udar mózgu. Od tego czasu porusza się o lasce.

Dziś Alain Delon ma już 86 lat i to jego pociechy grają teraz w mediach pierwsze skrzypce. On sam z kolei podkreślał w mediach, że starzenie się jest "do bani" i zmaga się z coraz poważniejszymi problemami. Wiele razy deklarował się również jako zwolennik eutanazji, która pozwoliłaby mu odejść w zgodzie ze sobą i na własnych warunkach.