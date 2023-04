89-letnia Joan Collins z gładką twarzą pręży się w skórze przy drzewie! Wygląda na swój wiek? (FOTO)

Melośka 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Człowiek (według najnowszych badań biotechnologów) może żyć maksymalnie 150 lat, więc 90 to ledwie 60% tego potencjału. Po prostu ludzie się wyniszczają stresem, przetworzoną żywnścią, zanieczyszczeniami, itp... Sam alk0h0l to przecież trucizna, którą ludzie chętnie na co dzień piją. Mam to szczęście, że urodziłam się na wsi. Cisza, spokój. Jeszcze w miarę czyste powietrze. Sama zbieram morwę białą, a potem suszę i to moje slodycze. Hoduję sobie warzywa, mam swoje jajka. O dziwo sporo ludzi ostatnio w okolicy robie swoje wyroby. Można się wymienić za mleko, świeże a nie żadne UHT. Albo pójść do sąsiada, żeby olej świeży wytłoczył, bo ma prasę. Jak widzę młodzież, która od rana do wieczora napycha się fastfoodem, energetykami, chipsami i batonami, to naprawdę mi ich szkoda. Mam 33 lata, a ludzie zazwyczaj dają mi 19-20 i są w szoku. Bo są przyzwyczajeni, że człowiek musi szybko się starzeć. A 33 lata to dopiero 1/5 naszego życiowego potencjału.