91-latka nosiła w brzuchu 60-letnie "dziecko z kamienia". Zaskakujące odkrycie lekarzy

91-letnia Estela Melendez jest mieszkanką niewielkiej miejscowości La Boca w Chile. Kobieta przez 74-lata była żoną Miguela Gonzalesa , który na co dzień pracował jako żeglarz i rybak. Melendez wraz z nieżyjącym już Gonzalesem długo starali się o dziecko . Niestety, bezskutecznie. Lekarze twierdzili, że kobieta nie może zajść w ciążę i nie potrafili określić przyczyny.

Po śmierci męża, Melendez zaczęła podupadać na zdrowiu i trafiła do szpitala. Początkowa diagnoza, która została wystawiona po przeprowadzonym badaniu USG, wskazywała na guza w okolicy macicy. Wówczas lekarze skierowali 91-latke na kolejne badania, a ich wyniki okazały się szokujące dla całego świata.

91-latka przez 60 lat była "w ciąży"

Estela Melendez miała w brzuchu niegroźnego guza, a dokładniej " kamienne dziecko " nazywane przez medyków lithopedionem. To przypadek, który dotyka niewielkiego procenta kobiet na całym świecie. Okazuje się, że Melendez przed laty zaszła w ciążę, nie mając o tym pojęcia , a płód, który obumarł, skamieniał. Według medyków, jest to naturalna forma ochrony ciężarnej przed infekcjami wewnętrznymi.

Melendez przez ponad 60 lat nie była świadoma, że nosi w brzuchu ważący ok 2 kilogramy wapienny płód. To on przez wszystkie lata był problemem nieudanych starań o potomka. Największym problemem okazało się jednak usunięcie "kamiennego dziecka". Lekarze w obawie o stan zdrowia i podeszły wiek kobiety nie zdecydowali na zabieg.