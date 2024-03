93-letni Rupert Murdoch zaręczony po raz szósty! Wiadomo, kim jest młodsza ukochana miliardera

Biedak 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja pracuję i mam do ręki 3900netto i rozmawiałem z typiarą z mojego bloku i ona powiedziała,że jakby jej facet zarabiał 4tysiące na czysto to wzięłaby ścierkę i go przegoniła.Ona ma 27lat zamieszka z mamą (to nie wstyd,ale wiecie o co chodzi i do tego nigdzie nie pracuje.XD