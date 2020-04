Aaron Carter ZOSTANIE OJCEM: "Będę bardzo dobrym tatą"

W listopadzie zeszłego roku do mediów przedostała się niepokojąca informacja o przedawkowaniu środków odurzających przez Aarona, w wyniku czego do jego mieszkania wtargnęło pogotowie. Ostatecznie okazało się, że to był fałszywy alarm: chwilę wcześniej Carter prowadził transmisję na żywo za pośrednictwem mediów społecznościowych, w trakcie której przysypiał, co skłoniło jednego z widzów do podjęcia interwencji.