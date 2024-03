Aaron Taylor-Johnson ma zostać nowym Jamesem Bondem. Prywatnie jest w związku ze starszą o 23 lata reżyserką

lonicera 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No i spoko. Oni sa szczesliwi i nic nikomu do tego, ze on mlodszy a ona starsza. Szczescia i tyle. Jak stare dziadki zyja z 20 lat mlodszymi (albo i wiecej) to ludziom tak nie odbija.