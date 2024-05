Absurdalne zakazy na obozie Julii Żugaj, za który trzeba zapłacić 2 tysiące złotych. Usuwanie zdjęć ze spotkania to dopiero początek...

Jedną z najpopularniejszych influencerek jest obecnie Julia Żugaj , która chwyta się chyba wszystkiego, co tylko możliwe. Publikuje mnóstwo treści w mediach społecznościowych, wydaje własną muzykę, jeździ w trasy koncertowe, wydała książkę (którą napisał Przemysław Corsko , sama celebrytka była jedynie pomysłodawczynią) i posiada mnóstwo produktów sygnowanych swoim nazwiskiem . Ostatnio stała się częścią afery internetowej.

Julia Żugaj wprowadziła kontrowersyjne zasady na obozie majówkowym

Tegoroczną majówkę fani Julii Żugaj miały okazję spędzić w jednym z ośrodków wypoczynkowych, gdzie czekały na nich liczne zajęcia, zawody hobby horse oraz aktywności z idolką. Wśród tych ostatnich można wymienić chociażby sesję zadawania pytań, konkurs talentów, a także meet&great, czyli indywidualne spotkania. Żugajki mogły podczas nich zrobić sobie zdjęcia z Julką oraz jej przyjacielem Kamilem Owczarkiem, nagrać wspólne TikToki oraz zdobyć pozdrowienia . A to wszystko za 1899 zł...

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, jakie informacje fanki influencerki dostały tuż przed obozem. Okazało się, że będą mogły zrobić tylko cztery zdjęcia, a jeśli którekolwiek z nich nie wyjdzie, będą musiały je usunąć z telefonu lub oddać polaroida i dopiero wykonać nowe. Dodatkowo do TikToków można było wykorzystać tylko wybrane trendy taneczne, trwające do 15 sekund. Co więcej, Żugajki nie mogły przyjść na spotkanie w butach.