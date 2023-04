Adam Małysz chwali się romantycznymi kadrami z żoną na majówce w Mediolanie (ZDJĘCIA)

Jakiś czas temu Adam Małysz objął stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Wiele niepokoju przysporzyła jego nieobecność podczas finału sezonu w Planicy. Skoczek zdecydował się skomentować całą sytuację.

Miałem problemy zdrowotne i cały czas jestem w trakcie badań, ale nie chcę o tym mówić publicznie [...] Dzisiaj świat kręci się wokół nerwów i emocji. To ma wpływ na ludzi. Wiem, że sobie poradzę, ale to kosztuje sporo stresu i to się odbija na zdrowiu - powiedział Małysz w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Sportowiec postanowił wydać oświadczenie i uspokoić swoich fanów.

Dostaję ostatnio dużo pytań o moje zdrowie. Bardzo dziękuję, że dziennikarze tak się o mnie troszczą, ale jeszcze trochę popracuję. A stres? No cóż, w dzisiejszych czasach kto go nie ma, ten jest szczęściarzem. Czasem się pojawia, ale zawsze staram się zamienić go w pozytywną motywację do dalszego działania - powiedział skoczek.

Adam Małysz odpoczywa z żoną w Mediolanie

Na szczęście Małysz ma się coraz lepiej. Ostatnio postanowił, że razem z żoną rozpoczną wcześniej majówkę. Małżeństwo w tym roku zdecydował się na podróż do Mediolanu. Para ewidentnie nie przejmuje się kosztami wyjazdu, zwłaszcza że wyjazd do Włoch w środku sezonu nie należy do najtańszych.

Adam in Izabela Małysz skrzętnie relacjonują swoją podróż. Skoczek opublikował ostatnio zdjęcie z żoną na tle mediolańskiej katedry.

U nas majówka rozpoczęta. Wybraliśmy się do Włoch żeby troszkę odpocząć i pozwiedza - napisał w poście sportowiec.

