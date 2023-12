Adam Małysz ma zaskakujące wykształcenie. Wyróżnia się na tle innych sportowców

Leć Adaś Leć 21 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Leć Adaś Leeeeeeeć. Nic już chyba z tych naszych skoczków nie będzie, mam na myśli Stocha, Żyłę i Kubackiego, wiek robi swoje. Fatalnie skaczą w tym sezonie. Czy w ich wieku to Adaś już zawiesił narty na kółku i się wybrał na rajd Paryż-Dakar? Tyle że nima teraz komu skakać panie kochany. Nikt z młodych nie skoczy lepiej od tych, co nawet się do pięćdziesiątki nie mogli zakwalifikować? Co się dzieje? Trenera tego austryjaka mają dobrego, to na niego nie zwalą winy.