Adam Zdrójkowski nie rozmawiał z bratem przez 8 lat: "To były jakieś GÓWNIARSKIE zagrywki"

Bracia Zdrójkowscy zaczęli występować w serialach już w wieku 5 lat. Małego Kubę mogliśmy oglądać m.in. w "Magdzie M.", "Londyńczykach" czy "Rodzinie zastępczej Plus", jednak to Adam zdobył większą rozpoznawalność. Wszystko za sprawą roli w "Rodzince.pl". Związek z Wiktorią Gąsiewską tylko wzmocnił jego niesłabnącą po dziś dzień popularność.

Kuba i Adam Zdrójkowscy nie rozmawiali ze sobą 8 lat. "Nigdy nie byliśmy przyjaciółmi"

Bracia Zdrójkowscy są jak dwie krople wody. Nigdy jednak nie byli nierozłączni. Już jako dzieci mieli osobne pokoje i swoje własne zabawki. Przyznają, że mają taki sam charakter, a co za tym idzie - obaj są uparci, co nie pozwoliło im trzymać się blisko siebie i prowadziło do wielu spięć.