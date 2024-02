Adam Zdrójkowski pochwalił się NOWĄ WYBRANKĄ. "Moja walentynka" (FOTO)

Adam Zdrójkowski zakochany. Pochwalił się zdjęciem ukochanej

Aktor część walentynek spędził w pracy - we wtorkowy wieczór występował bowiem w spektaklu "Klub Niepokornych" na deskach warszawskiego Garnizonu Sztuki. Wygląda jednak na to, że tego dnia aktor miał też okazję spędzić nieco czasu w towarzystwie swojej drugiej połówki.

W walentynkowy wieczór w instagramowej relacji Zdrójkowskiego pojawiło się zdjęcie przedstawiające pewną tajemniczą blondynkę pozującą z kieliszkiem w dłoni. Spoglądając na wspomniany kadr, nietrudno domyślić się, że aktor i jego towarzyszka w święto zakochanych wybrali się razem do restauracji. Para przy stoliku zajęła miejca naprzeciwko siebie i w momencie powstania fotografii najpewniej czekała na złożone zamówienie - przed towarzyszącą Zdrójkowskiemu kobietą można było bowiem dostrzec nietknięte nakrycie.

Zdrójkowski nie zdradził obserwatorom imienia tajemniczej blondynki, której fotografię zamieścił na InstaStories. Aktor do zdjęcia dołączył jednak krótki podpis, który nie pozostawia wątpliwości co do natury ich znajomości.