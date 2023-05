Adaś Skalski z "Niani" zmienił się NIE DO POZNANIA! Tak teraz wygląda Roger Karwiński (ZDJĘCIA)

Monka33 41 min. temu zgłoś do moderacji 11 11 Odpowiedz

Jacek TRZYMAJCIE SIĘ:((((,WIEM CO CZUJESZ sama mam pieska ma ponad 13 lat (starszy od twojego Peppino)na wiek ludzki (sprawdzaliśmy) 91 lat. Zatrzymał się i upadł na ziemię, dla mnie to było straszne, szybko podniosłam go na ręce i mocno do siebie przytuliłam(jak niemowlaka),zaczęłam płakać i do niego mówić, przed dłuższą chwilę piesio był niemrawy, głowa sama mu opadała, myślałam że mi odszedł:(((,kliknęłam na kolano i przytuliłam do jego pyszczka swoją głowę a on ożył. Nie wiem jak to się stało, podniósł swoją głowę i popatrzył mi w oczy swoimi mokrymi zapłakanymi oczyma, a potem zaczeło go trzepać, cały czas go mocno tuliłam przy sobie pobiegłam z nim do weta, wpuszczono mnie przed kolejką, piesio dostał zastrzyk i leki. Okazało się że dostał padaczki i do tego złapało go serce dlatego upadł mi i nie dawał oznak życia. To jest jakiś cud że mój staruszek wrócił ja myślałam że już go straciłam:((((,tuliłam go i mówiłam do niego płacząc. To było straszne teraz odpukać jest w miarę dobrze ale bierze 2 rodzaje leków co 12h na serce, nie może biegać, po schodach zawsze jest wnoszony i znoszony jedynie wolne spacerki. To jest cud że ta psina ożyła❤️,weterynarz rozmawiał że mną, tłumaczył że piesio jest już starszy i odejdzie ale teraz postara się nam pomóc by chociaż trochę odciążyć naszego pieska i zapewnić mu pewien komfort. Widzisz ja wiem że on kiedyś odejdzie, wiem że już jest wiekowy ale staram się nie myśleć o tym co wróci, o tym jak będzie... żyjemy razem tu i teraz, korzystamy z każdej możliwej chwili by się sobą nacieszyć. Nawet nie wiesz jak moja psinka się męczyła zanim dostała leki:(((. Twój pies jest bardzo młody:((((,dla mnie to nie zwierzęta to są mali przyjaciele, członkowie rodziny tak każde zwierzątko traktuję. Postaraj się mu zapewnić leki przeciwbólowe, bądź przy nim, niech czuje i wie że go mocno kochasz :(((wiem że to jest trudne, wiem jak trudno jest być przy chorym zwierzątku, chcesz mu pomóc lecz jesteś bezsilny wobec choroby która je zabiera:(((, on cierpi i ty razem z nim, żadne słowa nie opiszą tego uczucia, zwierzątko cierpi i choruje tak samo jak człowiek:(((, jestem zła że nie posiadam mocy uzdrawiania:(((,nie masz pojęcia jak doskonale wiem co czujesz ty i wszyscy którzy cierpią razem ze swoimi pupilami:((((,nikt nie powinien cierpieć,NIKT NIE POWINIEN UMIERAĆ A ŚMIERĆ NIGDY NIE POWINNA MIEĆ RACJI BYTU:(((. BĘDZIE CI BARDZO CIĘŻKO PRZEZ TO PRZEJŚĆ, MUSISZ BYĆ SILNY, PAMIĘTAJ ŻE NIE JESTEŚ SAM, JEST NAS TUTAJ WIELU W KAŻDYM ZAKĄTKU ŚWIATA.TRZEBA BYĆ SILNYM choć nie jest to takie proste w obliczu choroby naszych bliskich jak i pupili.