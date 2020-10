Adele dementuje plotki o romansie ze Skeptą: "Nadal jestem SAMOTNĄ KOCIARĄ"

PRZEMYSLto 1 godz. temu zgłoś do moderacji 65 35 Odpowiedz

Ludzie obudzcie sie. Przestancie reagowac emocjonalnie na wszystko co czytacie, co sie do was mowi i co sie dziej dookola. Wycifajcie sie na chwile i popatrzcie z dystansem na to, co sie obecnie dzieje. Poczytajcie o tym, kiedy i kto podpisal ustawe antyaborcyjna (podpowiedz - 25lat temu, Kwachu). Jest pandemia, spacerujemy w tlumie bez maseczek i narazamy tym samym naszych starszych bliskich. Szpitale przepelnione. Pacjenci chorzy na raka, po udarach czekaja na leczenie, operacje i rehabilitacje ale priorytetem sa kowidowi spacerowicze. Wszystko mozna, ale jednak proponuje z glowa... dbajmy o wszystkich, nie tylko o prawo do aborcji.