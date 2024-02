Adele WSTRZYMUJE koncerty! Wydała oświadczenie. "Nie mam wyboru..."

Adele odwołuje koncerty. Opublikowała oświadczenie

Niestety muszę odpocząć i wstrzymać moją rezydenturę w Vegas. Byłam chora pod koniec ostatniej trasy i przez całą przerwę. Nie do końca miałam szansę wrócić do pełnego zdrowia przed wznowieniem występów, a teraz znowu jestem chora i niestety to wszystko odbiło się na moim głosie - rozpisuje się, powołując się na lekarzy: I tak zgodnie z zaleceniami lekarzy, nie mam innego wyboru, jak tylko odpocząć. Pozostałe pięć weekendów tej trasy zostaje przełożonych na późniejszy termin. Pracujemy już nad szczegółami. Informacje prześlemy najszybciej jak to możliwe - zapewniła, na koniec ciepło zwracając się do swoich wielbicieli: