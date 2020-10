Adele zaprzyjaźniła się z... Chrisem Brownem? Zjawił się w jej domu w Londynie...

Adele gości od niedawna w mediach głównie w kontekście swojej wielkiej przemiany. Piosenkarka jest obecnie szczuplejsza o kilkadziesiąt kilogramów i najwyraźniej polubiła swoją nową figurę, którą chwali się przy różnych okazjach. Wraz z przemianą fizyczną przyszła podobno także ta wewnętrzna, a Adele coraz chętniej korzysta z uroków życia.

Niestety "nowe wcielenie" Adele, która była dotąd postrzegana jako ułożona dziewczyna z sąsiedztwa, nie do końca przypadło do gustu jej fanom. Od czasu premiery ostatniej płyty piosenkarka była bohaterką kilku drobnych afer, a obserwujący nieustannie proszą, aby skupiła się na muzyce i nie rujnowała wypracowanego wizerunku. Niestety wygląda na to, że nie zamierza ich jednak posłuchać.

Edyta Litwiniuk i Maja Staśko komentują metamorfozę Adele

Teraz artystka stała się bohaterką kolejnej afery, a wszystko za sprawą wizyty dość niespodziewanego gościa w jej posiadłości w Londynie. Jak donosi The Sun, w domu Adele pojawił się bowiem Chris Brown, kontrowersyjny piosenkarz znany od lat jedynie z pobicia swojej ówczesnej dziewczyny, Rihanny. Ten fakt uwiecznili oczywiście fotoreporterzy, którzy sfotografowali krewkiego piosenkarza w okolicach jej domu.

Całe zdarzenie było dość tajemnicze. Chris zjawił się w jej domu w środku nocy i opuścił go dopiero po 2:00 w nocy. Przyjechał w samochodzie z zaciemnionymi szybami i był otoczony przez rosłych ochroniarzy - cytuje swojego informatora tabloid.

Czemu wizyta Chrisa Browna w domu Adele jest takim wydarzeniem? Oprócz oczywistej kwestii, że jest on od lat persona non grata we własnym środowisku, chodzi też o pamiętne spotkanie obojga podczas gali Grammy w 2013 roku, gdy wyraźnie rozsierdzona Adele publicznie skarciła Chrisa za pobicie swojej dziewczyny.

On sam co prawda podziękował jej potem na Twitterze za "rozmowę", jednak ich wymiana zdań miała być podobno wyjątkowo ostra i nieprzyjemna. Od tego czasu minęło już siedem lat, a Chris regularnie gościł na łamach kolorowej prasy za sprawą kolejnych wybryków. To najwyraźniej nie przekonało Adele do wyproszenia go ze swojej posiadłości, co zagraniczne media już tytułują "ogromnym rozczarowaniem".

Spekuluje się też, że kontrowersyjny raper gościł w posiadłości Adele na zaproszenie jej domniemanego partnera, Skepty, który z nieznanych przyczyn najwyraźniej lubi jego towarzystwo. Nie oznacza to natomiast, że nie mogła go po prostu wyprosić z własnego domu...

Też jesteście zaskoczeni?