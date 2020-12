AdoptujŚwiadomie: Pudelek szuka domu dla porzuconego Siemka

Anka 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Mam adoptowanego owczarka. Duże psisko z kojca, miał być agresywny wilczur do uśpienia, a jest super pies na sofę i spacery. Gdyby chciał, to by odgryzł rękę, z wyglądu budzi postrach, ale ze mną jest cudowny i bardzo szybko się uczy. Już tu kiedy pisałam, że dla niego zrezygnowałam z wakacji samolotem, zmieniłam auto na kombi żeby mu się wygodnie podróżowało. Oczywiście znaleźli się tacy, którym się w głowie nie mieściło, że dla psa można zrezygnować z czegokolwiek, byli też tacy, ktorzy mieli jakiś ból istnienia o to, że psa biorę na wakacje, bo chyba też nie rozumieją, że wakacje to nie tylko dyskoteka na deptaku i leżenie plackiem na kocu 8h. Tak, był ze mną nad Bałtykiem dwa razy, spacerowaliśmy po lasach i plażach Helu, Rozewia i Jastrzębiej, był ze mną w Kołobrzegu, gdzie na pustej plaży oglądaliśmy wschód słońca i chodziliśmy na gofry na bulwar pod latarnię. Chodził ze mną po parku, na obiad, a nawet do pracy. Masz psa, to zajmuj się psem, a nie telefonem albo chlaniem - taka prosta zasada, dla niektórych zbyt skomplikowana jak widać. Ja swojego adopciaka kocham jak członka rodziny. Zanim ktoś adoptuje zwierzę musi sobie odpowiedzieć na pytanie czy dla niego zrezygnuje z czegoś. Jeżeli nie, to nie tylko niech nie bierze psa, ale te niech się zastanowi gdzie się jego egoizm kończy i czy tak samo nie potraktuje rodziców, dziadków albo partnera.