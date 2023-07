Adrian Szymaniak ze "ŚOPW" trafił DO SZPITALA i narzeka, że czekał aż pięć godzin. "To smutne i przerażające"

Izka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie dostaliście w łapę ciężkie miliony. Polska to nie Dubaj, tylko kraj na dorobku. Pieniądze idą do waszych kieszeni, 500+, trzynastki, czternastki, miliardy na TVP, itd. To niby skąd ma być na szpitale, które niejednokrotnie na skraju bankructwa działają na oparach. Nie głosować na d u r n i, nie patrzeć tylko na doraźne zastrzyki finansowe. Wiadomo było, że jest kwestią czasu, że zacznie szwankować, ale jakoś nie docierało ro do znakomitej części Polaków. Dopiero jak zaczęliście na własnej skórze odczuwac skutki rozdawnictwa, to jest płacz. Przykro mi, jestem pacjentką onkologiczną, i żyję tylko dzięki dobrej woli, i determinacji moich lekarzy. Cała reszta nie ma tyle szczęścia. Idą wybory. Pomyślcie o swoich bliskich. Zawsze cierpią najsłabsi.