Adriana Lima URODZIŁA! Znamy imię i płeć dziecka

Adriana Lima urodziła. Zdradziła płeć i imię dziecka

Cyjan to kolor pomiędzy zielenią i błękitem oraz kolor wód na Bora Bora i Malediwach, miejscach, do których chcemy się wybrać na rodzinny wyjazd. Cyjan to teraz nasz ulubiony kolor... Kolor oczu naszego synka. Witaj w naszym świecie - napisała.