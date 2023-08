Adrianna Biedrzyńska apeluje do Pauliny Smaszcz pod nienawistnym wpisem o Kurzopkach: "Po co Ci to? MARTWIĘ SIĘ O CIEBIE"

Karla 9 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Ona żyje w swoim wymyślonym świecie w którym została porzucona, okradziona, oszukana i w którym jest cudowną mamą, babcią i teściową. Wszystko powyższe to tylko jej wyobraźnia. A najgorsze, że wmieszała w ta wojnę synów, którzy wg niej nie mają o ojcu i Kasi dobrego zdania. Zdjęcia mówią co innego. Twierdzi też że ma barwne życie. Czy to dlatego wrzuca archiwalne fotki z synami, z wakacji i pracy? Jest również przy tym agresywna i wściekła z zazdrości. To już jest taka eskalacja że na miejscu ex męża i jego narzeczonej, bałabym się o swoje bezpieczeństwo i życie. Historia z Poznania powinna dać do myślenia