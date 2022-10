Adrianna Eisenbach z "Królowych życia" o życiu z MŁODSZYM O 30 LAT ukochanym: "My z tym problemu nie mamy, ale INNI TAK"

Program "Królowe życia" okazał się dla wielu z jego uczestniczek trampoliną do kariery w mediach. Dziś widzowie kojarzą nie tylko eksburdelmamę Dagmarę Kaźmierską , lecz także inne "kolorowe ptaki" kontrowersyjnego show, w tym wytatuowaną Adriannę Eisenbach . 53-latka co prawda gościła na szklanym ekranie już jakiś czas temu, ale wyraźnie zapisała się w pamięci fanów.

Adrianna Eisenbach chwali się partnerem. Jest młodszy od niej o 30 lat

Jedną z rzeczy, które elektryzują media już od dawna, jest różnica wieku w związku Adrianny Eisenbach z dużo młodszym Dawidem . Była uczestniczka "Królowych życia" regularnie chwali się romantycznymi wyjazdami z ukochanym i zdarza jej się uchylić rąbka tajemnicy na temat tego, jak im się układa. W maju zeszłego roku zdradziła nawet, co ceni w tej relacji najbardziej.

Co cenię w tym młodszym... Najbardziej humor i to, że jeszcze nie jest taki rozwalony i zniszczony psychicznie problemami innych związków - wyznała w sesji Q&A na Instagramie.

Ada z "Królowych życia" o młodszym ukochanym. Jak reagują na nich ludzie?

Gdyby tak było, to nie bylibyśmy już ponad dwa lata razem. Ale staram się dużo zrzędzić, robić mu stresu, żeby mi dorównał i mu szybko chociaż jeden siwy włos wyszedł. Ale jakoś mi nie wychodzi, bo typ jest odporny - odpisała jej "królowa".

Około 30 lat. My z tym problemów nie mamy, bo pełnoletni wiek oboje mamy, ale inni tak. A przecież Dawid to ciekawy przypadek Benjamina Buttona. On urodził się stary i teraz młodnieje, a ja na odwrót. Pozory jednak mylą kochani - ogłasza.