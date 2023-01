Adrianna Eisenbach z "Królowych Życia" wylicza, co sobie poprawiła: "Wolumetria twarzy, usta, żuchwa..."

Adrianna Eisenbach to z pewnością jedna z najbarwniejszych postaci w polskim show biznesie. Celebrytka dała się poznać szerszej publiczności, dzięki programowi "Królowe życia" , w którym występowała tylko przez jeden sezon. Jednak to wystarczyło, aby widzowie ją zapamiętali i wciąż śledzili poczynania celebrytki w internecie. W niedzielę Adrianna wywołała istny szum w mediach społecznościowych za sprawą zdjęć sprzed lat, które ukazały jej spektakularną metamorfozę. Na fotografiach zabrakło charakterystycznych tatuaży, które pokrywają niemal całe jej ciało.

Ja pokazuję każdy zabieg i tego się nie wstydzę. Nigdy się nie wstydziłam mojego ciała ani tego, co robię. Tatuaże i medycyna estetyczna to jedyne, co "poprawiłam" na moim ciele. Tak jak z policzkami. Zawsze miałam duże, a i tak ludzie wiedzą lepiej, że robiłam policzki. Jak zrobię piersi, to na pewno dam znać - deklarowała w niedzielę celebrytka.