Adrianna Sułek podnosi ciężary w 9. MIESIĄCU CIĄŻY! (ZDJĘCIA)

Klkkkkk 36 min. temu zgłoś do moderacji 83 16 Odpowiedz

Nic tylko gratulować takiej kondycji w ciąży. Jeśli kobieta uprawiała sport przed ciąża, np podnoszenie ciężarów, to zazwyczaj jest to bezpieczne podczas ciąży. Odzywają się najbardziej ci co lubią na kanapie siedzieć i nigdy w życiu nie robili przysiadów ze sztanga nie wiedząc jakie to ma superlatywy dla organizmu. Poza tym, babka będzie bardzo dobrze przygotowana do porodu bo co jak co ale to jest niesamowity wycisk dla ciała wiec musisz mieć mocny organizm żeby takiemu porodowi podołać.