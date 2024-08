Adrianna z "Królowych życia" relacjonuje budowę willi w Tajlandii. Zamieszka tam razem z młodszym o 30 lat mężem (WIDEO)

Złoto 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Pudel, w głośnikach Bony M., na ścianach plakat Modern Talking, lakierki błyszczą, na włosach słodko pachnie żel, mam w swojej Nokii fajne dzwonki (fajne dzwonki). Czy to jakiś żart, ja widzę młodych nas, oddam chyba wszystko, by wrócił tamten czas... Instagrama brak i oranżady smak, oooo przeżyjmy to jeszcze raz... Wspólne imprezy po świt, tak bardzo chciało się żyć. I nikt nie pytał nas, co, gdzie i po co. Głośniki grały na full nasze "I want be with you", Dziewięćdziesiąte lata to było złoto