Afera o CZAPKĘ u Majdanów: "Kultura wymaga, by zdjąć ją przy stole!". Interweniował Radosław (WIDEO)

Pani Rozenek specjalistka od perfekcyjnego domu od bycia idealna gospodynią, dama wychowująca młode pokolenia niepokornych dziewcząt, specjalistka od ratowania hoteli....Kobieta Idealna i syn w czapce przy stole 🤣🤣🤣🤣 I wiecie co w sumie to nie ważne może usiadł na chwilę tylko do zdjęcia po powrocie z ogrodu, może ma taką potrzebę chodzić w czapce bo ma tłuste nastoletnie włosy -nie ważne. Ważna jest ta hipokryzja która Państwo Majdan pokazali. Gdyby bowiem taka sytuacja miała miejsce w jednym z programów Perfekcyjnej Pani Domu byłby na tym zrobiony dramat rangi naruszenia protokołu dyplomatycznego. Młody mężczyzna w czapce przy stole! Ale jak to zdjęcie z Socjalow Majdanow to " nasz stół nasze zasady". I to jest to co mnie w nich najbardziej razi - oni za odpowiednią kwotę będą mówić wszystko co im karzą wejdą w każda rolę nawet totalnie sprzeczną z tym jakie jest ich życie. Jak im się będzie kalkulować medialnie jakaś przyjaźń to będą ja pokazywać i nią epatować bo wiadomo ruch i lajki na stronie- Karaś wpadł z dopingiem i co cisza?!! Juz nie ma wspólnych treningów? Bo zajdzie obawa że ktoś zapyta czy Rozenek stosuje te same metody treningowe co jej idol!?