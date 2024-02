Afera pod walentynkowym zdjęciem Magdy Gessler: "Oj, medycyna estetyczna jest dla ludzi, chociaż z umiarem". ODPOWIEDZIAŁA (FOTO)

Fenomen Magdy Gessler to nie tylko "Kuchenne Rewolucje" , ale też prężnie działający profil na Instagramie. Konto śledzi już ponad milion osób, a restauratorka dba nie tylko o dostarczanie świeżego contentu, ale też wchodzenie w interakcje z fanami i hejteram.

Magda Gessler w walentynkowym wydaniu

Walentynkowy "look" - nic sztucznego, nic obcego. Tak wygląda sztuka dobrego makijażu i fryzury. To jest to. Nie trzeba nic więcej. Dziękuję - podpisała okolicznościową fotkę.