Afera w komentarzach po finale "The Voice Kids": "W tej edycji były o wiele lepsze głosy". Widzowie sugerują nawet USTAWKĘ!

Siódma edycja rozrywkowego przeboju "The Voice Kids" przeszła właśnie do historii. Wielu widzów włączyło w późny sobotni wieczór telewizyjną Dwójkę nie tylko w celu poznania nazwiska kolejnego "najlepszego głosu w Polsce". Do samego końca nie było wiadomo, czy żegnający się z ciepłymi posadkami w TVP Tomasz Kammel i Ida Nowakowska wykorzystają chwilę cennego czasu antenowego na "małą prywatę". Niestety, obyło się bez dram, a prowadzący podziękowali widzom tak, jakby już rozpoczynali przygotowania do kolejnego sezonu. Jak powszechnie wiadomo, zabraknie ich w jego obsadzie.