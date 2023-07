AFERA wokół filmu o Korze. Syn artystki twierdzi, że Kamil Sipowicz już podpisał umowę! "Moi prawnicy podjęli stosowne działania"

W tym roku mija 5 lat od śmierci Kory . Na piosenkach Maanamu wychowało się kilka pokoleń Polaków. Nic więc dziwnego, że kolejni artyści biorą na warsztat kultowe przeboje. Wychodzi im to jednak z różnym skutkiem, czego przykładem był ostatni koncert z okazji tzw. Wianków w Warszawie.

Maanam to nie tylko ponadczasowe utwory, ale też, a właściwie przede wszystkim, Kora. Barwny życiorys artystki inspiruje wielu biografów. W tym roku do księgarni trafiła książka Katarzyny Kubisiowskiej "Kora. Się żyje. Biografia". Co ciekawe, pozycja ma się doczekać ekranizacji, ale tu pojawiają się pewne nieścisłości.