Afery ze zdjęciem Kate Middleton ciąg dalszy. "Wycięto jej twarz z INNEJ OKŁADKI"

Ludziom odwala normalnie. Wlasnie w tv w Anglii o tym mowia i pokazuja ludzi z tik toka, ktorzy sami przyznaja,ze maja obsesje na jej punkcie i musza zrobic wszystko by sie dowiedziec co sie z nia dzieje!! To sa chorzy z ciekawosci ludzie, a dla lajkow i klikow zrobia wszystko. Tak, cos sie z nia dzieje, ale widac maja powody by to ukrywac, wec pozwolmy im na to. Ona nie jest nastepca tronu, wiec dajcie jej spokoj!