Agata Duda BRYLUJE wśród młodzieży w błękitno-beżowej stylizacji. Udane zestawienie? (FOTO)

Stylizacje Agaty Kornhauser-Dudy to od lat temat żarliwych dyskusji. Choć pierwszej damie w doborze fatałaszków pomaga cały sztab stylistów, to jej perfekcyjnie skrojone, lecz często nieco nudne stylizacje niezwykle rzadko zdobywają dobre noty u ekspertów od wizerunku. A trzeba przyznać, że 51-latka nie powinna narzekać na brak okazji do "małych" modowych szaleństw.