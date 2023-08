Agata Duda, jakiej jeszcze nie widzieliście. Nowa fryzura to pikuś. Wiedzieliście, że kiedyś była SZATYNKĄ? (FOTO)

mietek 17 min. temu zgłoś do moderacji 11 7 Odpowiedz

Dajcie spokój już z tą Niemową. Jak była brzydka tak jest. Może się nawet zgolić na zero i nic nie pomoże. Jak ktoś jest brzydki ale ma coś do powiedzenia to się go po urodzie nie ocenia.Ale ona nie ma nic do powiedzenia więc nie pozostawia wyboru.