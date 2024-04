Agata Duda u boku męża nawiedza Kanadę w BURGUNDOWYM garniturze. Ładnie się prezentowała? (ZDJĘCIA)

Suweren 33 min. temu zgłoś do moderacji 44 18 Odpowiedz

Nie, ona nigdy ładnie nie wygląda. Ubrania sztywniacko-babcinie. Fryzura typu kask. Za dużo wstrzyknięte czy ostrzylniete na twarzy. Makijaż z lat 80-tych. Wyższa od niego. Najczęściej to ona go prowadzi za rękę... No dramat!