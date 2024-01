Agata i Piotr Rubikowie otworzyli się na temat życia w Miami i chwalą się szkolnym SUKCESEM Heleny: "Na jej miejsce czekało TYSIĄC DZIECI"

Ticzer PL 8 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Dzieci mialy latwo !!! Nauczyciele w polskiej szkole nauczyli , ze wiezowiec to tawer , buda z jedzeniem to fud trok , mieszkanie to apartament , samochod to dejli drajwer , przekroczenie predkosci to spidowanie , nienawisc to chejt , brama to gejt a wyglad to luk . To sukces polskich nauczycieli , ze polskie dzieci spikuja po angielsku !!!