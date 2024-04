Agata i Piotr Rubikowie WRACAJĄ DO POLSKI! Padła konkretna data ich powrotu

Latem ubiegło roku Agata Rubik , Piotr Rubik i ich nastoletnie córki przeprowadzili się z Polski do USA, a konkretnie na Florydę. Od kilku miesięcy są też posiadaczami mieszkania w Miami. Po przeprowadzce za ocean zdążyli dorobić się nowych znajomych - np. Anety Glam . Narazili się również Caroline Derpienski .

Agata i Piotr Rubikowie wracają do Polski. Wiadomo, kiedy

Mimo spełnienia amerykańskiego snu i zniewalających widoków za oknem, Agata Rubik nie ukrywa, że zdarza jej się tęsknić za Polską. Ostatnio została zapytana o to wprost na Instagramie.

Muszę przyznać, że już się troszeczkę stęskniłam . Zwłaszcza, że już na pewno zrobiło się pięknie i zielono. Z tego co patrzyłam, to jest też ciepło. Na pewno kwitną już bzy, niedługo zakwitną konwalie... - mówiła rozmarzona.

Przyznała też, że razem z rodziną mają w planach przyjazd do Polski. Ba, zakupili już nawet bilety lotnicze!

Kupiliśmy bilety do Polski, do Warszawy. Przylecimy w połowie lipca i zostaniemy do piątego sierpnia. Jeszcze nie wiem, gdzie będziemy mieszkać, ale lecimy - przyznała.