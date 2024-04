Agata Kulesza po śmierci Tomasza Komendy zadzwoniła do jego matki. Mówi, o czym rozmawiały

Agata Kulesza rozmawiała niedawno z matką Tomasza Komendy

Jest mi bardzo przykro, że tak się to skończyło. Nawet zadzwoniłam po śmierci Tomka do Teresy, czyli jego mamy. Chwilę porozmawiałyśmy, złożyłam jej kondolencje i wyrazy współczucia . Rozmawiałyśmy o tym, że to wszystko za dużo, ale świat taki jest i nie wiadomo, dlaczego ktoś wyciągnął taki tragiczny los - mówiła Agata Kulesza na łamach podcastu Imponderabilia.

Agata Kulesza poznała Komendę i jego matkę na planie filmu

Agata Kulesza przyznała, że początkowo była sceptycznie nastawiona do tego, aby zagrać w filmie o Tomaszu Komendzie. Po rozmowach ze swoją agentką i Janem Holoubkiem zdecydowała się przyjąć propozycję wcielenia się w Teresę Klemańską . Rozmowy z kobietą wiele wniosły do jej życia.

To było duże przeżycie dla mnie i fajnie, że ich poznałam. Zobaczyłam siłę matki, choć na początku myślała, że nie jest mi to potrzebne, bo wszystko jest zapisane. Kiedy się spotkaliśmy, bo oni przychodzili na plan, to zobaczyłam rodzaj jej siły, to jaka była zdeterminowana i pogodna w tym wszystkim. Dla mnie jako człowieka dużo to dało - wyznała.