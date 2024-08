Agata Młynarska "przyłapana" na NAPIĘTEJ dyskusji z mężem w Sopocie (ZDJĘCIA)

W drugiej połowie sierpnia Sopot odwiedziła cała plejada gwiazd, a wszystko za sprawą tegorocznej odsłony Top of the Top Sopot Festival, która wzbudza masę skrajnych emocji. Wśród sław, które zawitały do Opery Leśnej, znalazła się m.in. Agata Młynarska. W wypadzie do nadmorskiej miejscowości dziennikarce towarzyszył mąż, Przemysław Schmidt. Para świętowała w tym roku 10. rocznicę ślubu, a podróż do Trójmiasta była dla zakochanych kolejną okazją do celebrowania łączącego ich uczucia.