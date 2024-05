Agata Młynarska w żałobie. "Tato, dziękuję za bezwarunkową miłość"

wiktoria 1 godz. temu zgłoś do moderacji 88 7 Odpowiedz

Niestety, miłość ojca często jest warunkowa i później taka „opieka” wymaga terapii. Dziecko jest kochane tylko wtedy, gdy spełnia standardy. Ja zostałam odepchnięta przez własnego ojca, jak wpadłam w depresję mając 22 lata i nie radziłam sobie w życiu, zawalałam studia i pracę (tak, utrzymywałam się sama - od 19 roku życia). Już w dzieciństwie dostawałam jasny sygnał - jeśli potrzebujesz pomocy, to jesteś tylko ciężarem. Poradziłam sobie z tą sytuacją, ale wyprostowanie psychiki po takich doświadczeniach kosztowało mnie bardzo dużo i zawsze wydawało mi się, że jestem dla wszystkich ciężarem i kłopotem. Dopiero gdy poznałam mojego męża, zrozumiałam, że to nie wstyd prosić o pomoc i nie jestem śmieciem, jeśli popełniłam błąd. Nie chciałam nigdy rodziny, ale jak poznałam jego bliskich, to zmieniłam zdanie. Z ojcem rozmawiam dwa razy do roku.