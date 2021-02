Agata Młynarska wspomina dawnych "kolegów" z TVP i apeluje do Marzeny Rogalskiej: "Idź swoją drogą i NIE MIEJ ZŁUDZEŃ"

Wśród osób, które publicznie wsparły Marzenę Rogalską po opuszczeniu TVP, znaleźli się m.in. Michał Piróg, Agnieszka Włodarczyk czy Katarzyna Zielińska . Co ciekawe, miłe słowa przekazali jej też obecni pracownicy Telewizji Polskiej, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski . Teraz do tego grona dołącza Agata Młynarska , która podzieliła się przy okazji ciekawą historią.

Co ciekawe, choć wtedy koledzy redakcyjni z TVP o niej zapomnieli, to pamięć odświeżyła im się właśnie wtedy, gdy kroczyła dumnie z nagrodą w rękach. Jak sama twierdzi, do dziś pamięta, kim były te osoby.

Koledzy zapomnieli o moim istnieniu. Na szczęście nie wszyscy. Kiedy odbierałam statuetkę "Róża Gali" podczas transmisji w TVP w Teatrze Polskim, u boku wielkich osobowości teatru, literatury, kina i telewizji, otrzymałam także mnóstwo gratulacji i zachwytów od tych kolegów zatrudnionych w TVP, którzy przypomnieli sobie o mnie, gdy stałam w blasku fleszy. Gratulowali, mówiąc, że zawsze we mnie wierzyli, że chętnie zatrudnili by się u mnie, albo przeszli do Polsatu, w którym byłam Szefową Nowych Projektów. Potrzebowałam 5 lat, by na antenie TVP, która przez 20 lat była moją macierzą, otrzymać nagrodę za debiut w mediach! Nagroda była przyznana za mój projekt stworzony dla kobiet, a odbierałam ją, reprezentując barwy Polsatu! Niezły chichot losu! - czytamy.