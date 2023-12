Agata Młynarska wspomina swoje odejście z TVP po objęciu rządów przez Jacka Kurskiego: "Twarz ma się jedną. Ani chwili się nie wahałam"

Agata Młynarska komentuje wybór Tuska na premiera. Wspomniała o TVP i Annie Popek

Jak zawsze w punkt! Wielu zapłakało wczoraj, ale byli i tacy, co płakali ze wzruszenia. Dlaczego dla mnie to był wzruszający dzień? Bo poczułam, że czas podziału na gorszy i lepszy sort właśnie się skończył! Każdy z nas ma osobistą historię dotyczącą tych 8 lat. Moja dotyczy między innymi pracy - rozpoczęła wpis Młynarska.

Młynarska powróciła pamięcią do czasów, gdy pracowała w TVP, będąc gospodynią show "Świat się kręci". Dziennikarka wspomniała o niegdysiejszej redakcyjnej koleżance Annie Popek, która w pewnym momencie zasiliła grono prowadzących program, dołączając tym samym do niej i Artura Orzecha . Młynarska wprost przyznała, że nie była zachwycona obecnością Popek w programie. Jak zdradziła, miała bowiem poczucie, że przez zmiany Jacka Kurskiego show utraci dotychczasowy charakter.

Kiedy do programu "Świat się kręci" z nadania nowego prezesa dołączyła Anna Popek jako nowa prowadząca, wiedziałam, że to już koniec mojej obecności i tworzenia tego programu. Straci bezpowrotnie autorski, niezależny charakter. Ingerencje z "góry" po prostu go zniszczą. I tak się stało. (3. zdjęcie zapamiętam jako wybitnie niezręczną sytuację) - napisała, odsyłając obserwatorów do wspólnego zdjęcia z Popek i Orzechem.