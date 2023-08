Agata Rubik KŁÓCI SIĘ z internautką. Poszło o... pieniądze. "Pani jest tutaj dla KASY". Celebrytka zareagowała

Agata Rubik, podobnie zresztą jak spora część polskiego show biznesu, swój profil na Instagramie częściowo traktuje jak publiczny pamiętnik na notatki z wykonywania najbardziej przyziemnych czynności, częściowo zaś jak katalog reklamowy z kodami zniżkowymi na produkty, które zechcą podesłać jej sponsorzy. Ten biznesplan przynajmniej do tej pory sprawdzał się całkiem skutecznie, jako że cała bogata relacja z przeprowadzki Rubików do Miami cieszyła się w kolorowej prasie trudną do zrozumienia popularnością. No i do tego wszystkiego dochodzą całkiem imponujące wyniki. Rubik właśnie poinformowała, że udało jej się uzbierać na Insta widownię liczoną już w setkach tysięcy. Sposób, w jaki wyraziła swoją wdzięczność, wzbudził jednak pewne wątpliwości...