Agata Rubik krytykowana za wpis pod postem naturalnej Żebrowskiej. "Problemem nie są retuszowane okładki..."

Ja jestem przeciwna retuszom. Nie dlatego, że fałszywie przydają urody lecz wręcz przeciwnie, gdyż zwyczajnie jest to kicz. Natomiast chciałabym zadać ważne pytanie, a mianowicie co mają zrobić osoby o urodzie czy figurze wyższej niż przeciętna ? Czy mają się schować, żeby zwykłym dziewczynom nie obniżyć poczucia wartości? Zastanówcie się czy to nie zachodzi za daleko, ten wasz cały "ruch akceptacyjny". A może nie tędy jest droga. Może należałoby popracować nad słowem "zazdrość" i jego zżerający, trucicielski wpływ na emocje, słowa i zachowania człowieka, szczególnie kobiet, bo one są płcią podatną na to uczucie. Mało która kobieta jest spoko i nie ma z tym problemu nie mając urody. Choć takowe istnieją. Bierzcie z takich przykład, bo to jest piękno duszy.