Agata Rubik pokazała WYNIKI córki z egzaminów ósmoklasisty! "Myślałaś, że dostaniesz stówę z matmy..." (FOTO)

Ludzie czemu jak dziecko dobrze się uczy to zaraz jest to przerost ambicji. A jak się złe uczy to znaczy ze co rodzice są wspaniali bo nikt go nie zmusza do nauki. A może nie wkładajmy wszystkich do jednego worka i nie oceniajmy.