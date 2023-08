Agata Rubik relacjonuje na bieżąco z Miami. "Fanka" ORDYNARNIE to podsumowała. Doczekała się ciętej riposty...

pan40lat 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Nie wiem czy coś było ze mną nie tak ale gdy miałem te 20 kilka lat, to podróżowałem i jakoś nigdy nie obnosiłem się z tym zamieszczając zdjęcia na Internecie na portalach społecznościowych a już wówczas były podstawowe. W dodatku na sam koniec pokasowałem wszystkie zdjęcia z Londynu, z Kanady, z Holandii, z Niemiec i jakoś wcale mi nie szkoda. Było, minęło. Co ja? Pamięci nie mam? Pamiętam jak było, jak co wyglądało. Na co zdjęcia? Z sentymentu jakiegoś? Co ja? Jakiś zakompleksiony taki aby fotki trzymać lub się nimi chwalić? Wręcz przeciwnie. Won!