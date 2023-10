Agata Rubik rozpływa się nad imprezą w Miami, a fanka wytyka jej POGNIECIONĄ sukienkę. Tak zareagowała

Agata Rubik chwali się kolejnymi zdjęciami z imprezy w Miami

Wygląda na to, że emocje po pierwszej halloweenowej imprezie Rubików wciąż nie opadły. W piątek Agata zaprezentowała swoim instagramowym obserwatorom kolejną porcję kadrów wykonaną podczas przyjęcia. Celebrytka pochwaliła się m.in. wspólnym zdjęciem z Anetą Glam i innymi polskimi koleżankami z Miami, opublikowała też pamiątkową fotkę w towarzystwie męża. Przy okazji wyznała fanom, że mieszkańcy Florydy bez wątpienia wiedzą, jak się bawić.

About last night. Miami potrafi w imprezy - napisała pod kadrami z imprezy.

Pod wpisem Agaty niestety nie zabrakło też jednak nieco mniej entuzjastycznych komentarzy. Jedna z internautek miała pewnie uwagi co do kreacji, w której Rubik wybrała się na przyjęcie. Użytkowniczka zasugerowała, że celebrytka powinna była wybrać strój w innym kolorze, a przed wyjściem użyć żelazka...

Internautka skrytykowała strój Agaty Rubik. Doczekała się odpowiedzi

Rubik na wpis użytkowniczki zareagowała wyraźnym rozbawieniem - zamieściła bowiem pod komentarzem kilka roześmianych emotikon oraz czerwone serce. Inne komentujące internautki błyskawicznie stanęły po stronie Rubik, do dyskusji włączyła się także mieszkająca w Miami koleżanka celebrytki, influencerka Agata Arakel. Kobieta zapewniła internautki, że na Florydzie jak najbardziej nosi się czerń.

Agatka, może Agatki się nie znają na tym, co się nosi i co i jak się prasuje - odpowiedziała na komentarz koleżanki Rubik. Celebrytka zwróciła się też bezpośrednio do internautki, która rozprawiała nad jej halloweenową kreacją. - Wegańska skóra się raczej nie gniecie, a tym bardziej się jej nie prasuje - wyjaśniła.