Agata Rubik wspomina dawne czasy zdjęciem z Piotrem: "Młodzi i PRZED OPERACJAMI PLASTYCZNYMI" (FOTO)

Agata i Piotr Rubikowie funkcjonują w polskim show biznesie już od wielu lat. Moment, w którym wzięty kompozytor i modelka nawiązali romantyczną relację, był dla nich jednocześnie szczytem popularności w mediach. Dziś co prawda ich losy budzą mniejsze emocje, jednak to najwyraźniej wciąż wystarcza, aby załapali się do programu Power Couple.