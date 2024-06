Agata Rubik wyjaśnia, dlaczego Helena nie pokazuje się na ich live'ach. "Szkoda jej czasu, jak widzi KRETYNÓW, którzy piszą głupie rzeczy"

Poeta 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

A ja kocham się w Agacie co ma w biedroneczki gacie, powiedziałem o tym tacie, że ją kocham się w Agacie co ma w biedroneczki gacie, tata na to odpowiedział, że on o tym już od dawna wiedział, że ja kocham się w Agacie co ma w biedroneczki gacie. Cdn