Agata Rubik wyprawiła córkę NA IMPREZĘ. Helena postawiła na czarną sukienkę, rozpuszczone włosy i delikatny makijaż (FOTO)

Helena 18 min. temu zgłoś do moderacji 1 8 Odpowiedz

Dawniej dziewczyny w tym wieku juz byly w ciazy z pierwszym dzieckiem a teraz sa infantylne az do 30, i wtedy wydalaja w pospiechu jedynaka ze swojego zmeczonego i zatrutego cielska. Jest to zalosne co sie stalo z kobietami. Wstyd mi za takie.