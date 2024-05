Agata Rubik zachęca do kupna mieszkania za PONAD 20 MILIONÓW ZŁOTYCH w budynku, w którym mieszkają. "To miejsce to raj". Skusicie się?

Odkąd Agata i Piotr Rubikowie przeprowadzili się do Miami, wynajmowali przestronne mieszkanie w apartamentowcu z widokiem na ocean. Z czasem małżeństwo postanowiło poszukać nieruchomości, którą mogą mieć na własność. Po licznych perturbacjach zakochani doszli do wniosku, że jednak najbardziej odpowiada im dotychczasowe lokum, przez co namówili właściciela, aby im je odsprzedał.

W czwartek zaraz po przebudzeniu Agata przywitała obserwatorów na Instagramie, gdzie pochwaliła się zapierającym dech w piersiach wschodem słońca, który oglądała z balkonu. Influencerka wyznała, że wspomniany "obrazek" towarzyszy jej codziennie.

Zaraz wzejdzie słońce, dlatego jestem na balkonie. Uwielbiam chodzić na ten balkon i oglądać wschody i zachody słońca. Robię to codziennie i myślę, że chyba nigdy mi się to nie znudzi. A jak mi się to znudzi, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. [...] - skomentowała.

Agata Rubik zachęca do kupna mieszkania w jej bloku. Cena zwala z nóg

Jak się okazało, było to tylko preludium do późniejszego tematu, który żona Piotra poruszyła na instagramowej relacji. W bloku Rubików pojawiła się nieruchomość na sprzedaż. Agata zdradziła jedynie, że jest to narożny apartament. Jeśli chcecie mieć takie widoki, jakie ma sławne małżeństwo, to owe mieszkanie możecie kupić za około 20 687 524 zł.

W naszym budynku pojawiło się mieszkanie na sprzedaż z widokiem na ocean za 5,2 mln dol. Ceny tutaj są szalone, ale z drugiej strony... wcale się nie dziwię. Dla mnie to miejsce to raj - napisała na Instagramie.

