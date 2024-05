Agata Rubik zdradza, czy jej córka wciąż chce wrócić do Polski. Wspomniała też o... TRZECIM dziecku

Agata Rubik zdradza, czy jej młodsza córka wciąż chce wrócić do Polski

Chyba dopiero podczas przeprowadzki poczułam, że to koniec. Pozbyłam się wtedy wszystkich ciuszków, które sobie odłożyłam "just in case". Choć wiecie... teoretycznie nigdy nie wiadomo, co będzie - podkreśliła.